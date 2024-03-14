14 Марта 2024
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

В школах Среднего Урала начинают готовить детей к поступлению в медвузы

Свердловских школьников постепенно начинают готовить к поступлению в медицинские вузы. Для этого в девяти школах оборудуют специальные аудитории в рамках регионального проекта "Медицинские классы в Свердловской области".

Конкурсный отбор заявок от школ завершится 26 марта. В этом году 90 млн на создание медицинских классов получат 9 школ. Напомним, что в прошлом году по результатам конкурса были выбраны первые 10 школ из Ивделя, Талицы, Верхотурья, Сосьвы, Режа и других муниципалитетов, чьи ученики уже занимаются в новых аудиториях.

Необходимость создания сети профильных классов, на базе которых будут готовить абитуриентов в медицинские вузы и колледжи, обозначил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию. Глава государства заявил, что в предстоящие шесть лет, в тех регионах, где есть такая потребность, в школах будут обновлены или открыты медицинские кабинеты.

В Свердловской области всего действует 35 медицинских профильных классов и два ресурсных центра – на базе екатеринбургских гимназий № 200 и № 108 имени В.Н. Татищева.

Теги: школа, медицина, университет, вуз, подготовка, класс


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