Экс-директор "Ленфильма" Федор Щербаков заочно арестован по делу о вымогательстве у мужа Канделаки

Бывший гендиректор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков заочно арестован на два месяца постановлением Тверского районного суда Москвы. Ранее он был объявлен в международный розыск.

"Щербаков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - напомнили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

В середине января этого года стало известно, что Щербакова объявило в розыск МВД России. Карточка с его данными появилась в базе розыска министерства. В пресс-службе "Ленфильма" тогда сообщили, что гендиректор находится в отпуске до 29 февраля.

СМИ выяснили, что Щербаков стал фигурантом уголовного дела против его знакомого, PR-специалиста Антона Сафонова. Пострадавшим по делу снова проходит топ-менеджер "Ростеха" Василий Бровко, муж Тины Канделаки.

Ранее суд приговорил администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергея Садовова к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвиняли в вымогательстве у директора госкорпорации "Ростех" по особым поручениям Василия Бровко 800 тыс. руб. "под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и его близких". Также Бровко проходил потерпевшим по еще нескольким аналогичным делам.