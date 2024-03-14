Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую область

Росгвардейцы, военнослужащие и пограничники ФСБ ведут бой с украинскими диверсантами, пытающимися проникнуть в Курскую область. Об этом сообщила Росгвардия в Telegram-канале.

О попытке прорыва украинских диверсантов сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Теткино", - написал он в своем Telegram-канале.

Также губернатор сообщил об опасности атаки БПЛА в Курской области. Силы и средства ПВО приведены в готовность.