Екатеринбуржец получил 11 лет колонии за перевозку наркотиков из Петербурга

На Среднем Урале вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Его фигуранта надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Екатеринбурга, уже имевший проблемы с законом за подобные преступления. Как показало расследование, в середине 2023 года он прибыл в Санкт-Петербург, забрал из тайника крупную партию наркотиков (более 2 кг) и перевез их на автомобиле в Свердловскую область. Здесь мужчина собирался сбыть запрещенный "товар".

Однако в октябре 2023 года уральца задержали в Ревде. Наркотики были изъяты силовиками, а против владельца возбудили уголовное дело. В итоге Ревдинский городской суд признал его виновным и назначил 11 лет в колонии особого режима.

Напомним, недавно в Екатеринбурге был осужден "химик", у которого нашли 27,5 кг мефедрона.