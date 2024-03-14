Нельзя болеть! 40% екатеринбуржцев не могут позволить себя взять больничный

Более 40% наемных сотрудников в Екатеринбурге страдают от невозможности взять полноценный больничный. К таким выводам пришла Группа Ренессанс страхование (MOEX: RENI), которая провела соответствующие исследования. По их данным, работодатель зачастую рассчитывает, что даже во время больничного сотрудник будет выполнять часть своих обязанностей дома. Более того, чаще от такого отношения страдают женщины, нежели мужчины.

В опросе приняли участие 1 тыс. 220 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в марте 2024 года.

Большинство участников опроса из уральской столицы считают, что состояние здоровья не играет большой роли (45%) либо вовсе не имеет значения (15%) для построения успешной карьеры. Однако, состояние здоровья и количество дней, проведенных на больничном, влияет на отношение с работодателем, который может повлиять на карьерный рост. 31% опрошенных уверены - именно из-за проблем со здоровьем им отказывают в повышении.

Исследование показало, что работодатель не готов полностью исключать сотрудника из рабочего процесса из-за болезни. 28% опрошенных утверждают, что начальство всегда ожидает от них выполнения части своих обязательств даже на больничном. Еще 19% отмечают, что такие запросы поступают к ним очень часто. В большинстве своем так отвечали сотрудники крупных компаний - 33% и 28% соответственно, в то время среди предприятий малого и среднего бизнеса такая практика наблюдается реже - 16% и 10% соответственно. При этом, 83% сотрудников крупных предприятий отмечают, что наличие полиса ДМС позволяет им чувствовать себя более защищенными, даже если приходится переносить болезнь на ногах.

44% опрошенных рассказали, что их руководство хотя бы раз делало им замечание о том, насколько часто они болеют. Женщинам в этом повезло намного меньше: руководство 28% опрошенных женщин жаловалось на злоупотребление ими больничных "часто", в 15% - "разово". Среди мужчин так отвечали 19% и 16% соответственно. Большинство участников опроса в прошлом году чувствовали себя в целом так же, как и годом ранее (43%), либо болели реже (34%).

Подавляющее большинство трудоспособных екатеринбуржцев (70%) сталкивались с ухудшением самочувствия из-за высокой нагрузки. Самые распространенные проблемы - боли в спине из-за сидячего образа жизни (19%) и ухудшение зрения из-за продолжительного пребывания за компьютером (18%). На третьем месте головная боль (15%). Каждый девятый испытывал эмоциональное выгорание (11%), а десятая часть опрошенных столкнулась с переутомлением.