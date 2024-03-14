14 Марта 2024
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Общество В России
Фото: фан-страница Натальи Поклонской в VK / Stanislav Tarasov

Поклонская накануне выборов президента встретилась со студентами-"провокаторами"

В Telegram-канале Натальи Поклонской впервые с декабря прошлого года наблюдается активность. Экс-прокурор Крыма сообщила, что встретилась со студентами Московской финансово-юридической академии, и дала ссылку на фотографии с этого мероприятия, опубликованные фан-страницей Поклонской.

"Вчера провела встречу со студентами университета МФЮА на тему "Крымской весны" и ребятам, кто смог задать самый провокационный вопрос подарила свою новую книгу!" – говорится в подписи.

Поклонская с июня 2022 года крайне мало проявляла активность в соцсетях.  Возвращаясь на службу в прокуратуру, Поклонская объяснила свой уход из соцсетей: "Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ".

После начала СВО Поклонская успела дать несколько комментариев в СМИ в качестве заместителя главы Россотрудничества. Хотя она не осуждала проведение спецоперации, она говорила о боли, которую вызывает в ней ситуация.

Наталья Поклонская на встрече с поклонниками.(2024)|Фото: фан-страница Натальи Поклонской в VK / Stanislav Tarasov

Наталья Поклонская с поклонниками.(2024)|Фото: фан-страница Натальи Поклонской в VK / Stanislav Tarasov

Теги: наталья поклонская, поклонники, студенты


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