В Москве прощаются с Моргуновой

В московском храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Склифосовского идет церемония прощания с диктором Центрального телевидения СССР Светланой Моргуновой.

На закрытую церемонию прощания пришли родственники, друзья, коллеги Моргуновой. Среди них, в частности, были артисты Клара Новикова и Лев Лещенко, пишет РИА Новости.

Диктор ушла из жизни утром 10 марта. Ей было 84 года. Моргунова – народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР. С 1961 г. она занимала должность диктора Центрального телевидения СССР. Она также выступала в качестве соведущей музыкальных программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта".