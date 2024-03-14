Песков прокомментировал слова президента Литвы о том, что Путина "никто не боится"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Литвы в адрес российского лидера.

"Путина не надо бояться. Путина надо уважать и слушать", - заявил представитель Кремля.

Ранее руководитель балтийской республики Гитанас Науседа, после нападения в его стране на бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова** заявил, что Путина в Литве никто не боится.

Песков не стал комментировать сам инцидент, пояснив, что "мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве", пишет ТАСС.

О нападении на Волкова** стало известно накануне. По данным местных СМИ, на него напал неизвестный с молотком возле его дома в Вильнюсе. Волков** попал в больницу.

* признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией

** признан в РФ иноагентом