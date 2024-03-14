На Урале 2-летний ребенок отравился наркотиками сожителя матери

Очередной случай отравления наркотиками маленького ребенка произошел на Среднем Урале. Девочка нашла запрещенное вещество у сожителя матери.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел накануне в Полевском: 22-летняя мать обратила внимание на странности в поведении 2-летней дочери, но не придала этому значения. Когда девочка стала задыхаться и дрожать, вызвали "скорую". Врачи доставили ребенка в тяжелом состоянии с диагнозами "судорожный синдром", "токсическое действие неизвестного препарата" и "отравление".

Выяснилось, что вещество дочь нашла в вещах сожителя матери, а тот был неоднократно судим за распространение наркотиков. На девушку составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, у обоих взяли кровь на экспертизу.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года 2-летний ребенок из Екатеринбурга отравился наркотиками родителей. А еще раньше на Урале подросток умер, когда попробовал неизвестный наркотик.