Вице-президент ЛУКОЙЛа найден мертвым на рабочем месте

Вице-президент ЛУКОЙЛа Виталий Робертус был найден мертвым на своем рабочем месте, об этом сообщают анонимные Telegram-каналы Baza и ВЧК-ОГПУ без ссылки на источник.

Накануне сообщалось, что 53-летний мужчина "скоропостижно скончался". Причина смерти не называлась. Теперь стало известно, что Робертуса в его кабинете в московском офисе компании нашел другой вице-президент Олег Пашаев.

Каналы сообщают, что причиной смерти стала асфиксия.

Робертус якобы не имел хронических заболеваний, проблем в семье, психических нарушений, но, по неподтвержденным данным, у него мог быть конфликт на работе. В ЛУКОЙЛе Робертус проработал около 20 лет. Кроме того, топ-менеджер был шеф-пилотом и сооснователем авиаклуба RUSJET, чемпионом мира по авиамоделированию.

За два года это уже четвертая смерть випов ЛУКОЙЛа. В мае 2022 года при загадочных обстоятельствах умер вице-президент компании, начальник главного управления поставок и продаж Александр Субботин. В сентябре 2022 года из окна главного корпуса ЦКБ выпал глава совета директоров Равиль Маганов. Сменивший Маганова на посту Владимир Некрасов умер в октябре 2023 года от сердечной недостаточности.

Основная ресурсная база ЛУКОЙЛа в России расположена в Западной Сибири, а именно в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.