Белгородский оперштаб опроверг информацию о ДРГ на машине с красным крестом

Оперштаб Белгородской области опроверг сведения о розыске в регионе автомобиля "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты.

"В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом "Красного креста", на котором якобы передвигаются украинские диверсанты", - говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона в Telegram-канале.

Baza сообщает, что Land Cruiser с дипломатическими номерами был остановлен в Новом Осколе Белгородской области. Водителя опросили в отделе полиции, после чего отпустили.

Источник Shot сообщает, что данная информация - вброс украинской ЦИПСО. Звонок поступил с территории Украины, но звонивший представился местным жителем.