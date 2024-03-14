Власти Флориды готовятся к отражению наплыва мигрантов с Гаити

Губернатор Флориды Рон Десантис направит военных и флот в южные воды штата, пишет Bloomberg. Решение принято в связи с переворотом на Гаити и для сдерживания потенциальной волны мигрантов с острова.

Пограничная охрана в Майами приведена в состояние повышенной готовности. США также направили на Гаити морских пехотинцев для защиты посольства. Уже несколько недель на Гаити продолжаются беспорядки, банды нападают на госучреждения. На днях стало известно, что глава правительства покинет свой пост. Должно быть сформировано переходное правительство.

Как пишет New York Post, гаитян планируют встречать и отправлять на Гуантанамо — миграционный центр рядом с тюрьмой для особо опасных террористов, находящейся на военной базе США на Кубе. С учетом обстоятельств его собираются расширить.

При этом власти США дали понять, что вмешиваться в ситуацию на Гаити пока не собираются. Зато республиканцы могут получить дополнительные очки в условиях обострения миграционной проблемы, которая снова может напомнить о своей актуальности.

Сенатор Алексей Пушков отмечает, что это может стать новой проблемой администрации Джо Байдена. Еще Билл Клинтон отправлял туда войска. Но США лезли в другие страны.

"Все эти годы с Гаити на плотах, лодках, бревнах прибывали во Флориду беженцы, пополняя армии обездоленных иммигрантов и американские черные банды. Однако создается впечатление, что правители США занимались чем угодно, но не Гаити", - написал он.

В СМИ пишут о разгуле криминальных банд на острове, случаях каннибализма и плачевном состоянии населения. Почти половина населения недоедает.

Государство Гаити занимает только треть территории одноименного острова, но его население превышает 11 млн человек.