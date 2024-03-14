Песков объяснил решение Путина отменить передачу Росимуществу активов Danone

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении Владимира Путина отменить передачу акций "Данон Россия" под управление Росимущества.

"Это связано с такой целесообразностью, и каких-то иных комментариев мы давать не будем. То есть какой-то здесь тенденции быть не может", - цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, в июле 2023 г. президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций "Данон Россия" под управление Росимущества. Под госуправление попал, например, тюменский филиал компании "Данон Россия" — "Молочный комбинат "Ялуторовский". Завод выпускает продукцию под брендом "Простоквашино". 13 марта 2024 г. опубликован другой указ Путина, отменивший передачу.