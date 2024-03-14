14 Марта 2024
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Спорт Пермский край
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Уралкалий&quot;

«Уралкалий» снова генеральный спонсор уникальных соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля-2024»

С 14 по 17 марта в Усолье (Пермский край) при поддержке «Уралкалия», входящего в Группу «Уралхим», состоятся XV соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля-2024».

В рамках мероприятия пройдет третий, заключительный, этап Кубка России в дисциплине «Курс-рейс» и Чемпионат России в дисциплине «Фристайл». В соревнованиях примут участие около 80 спортсменов со всей России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

сноукайтинг, снег, зимний спорт(2022)|Фото: пресс-служба компании "Уралкалий"

Традиционно масштабное мероприятие пройдет в период празднования Масленицы напротив уникального историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское».

спорт, уралкалий, строгановская миля(2021)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Участники и зрители смогут посетить выставочные экспозиции Палат Строгановых, Дома Брагина, Усадьбы Голицыных, а также поучаствовать в интерактивных играх и анимационных программах. Для всех желающих по предварительной записи будут организованы бесплатные мастер-классы по управлению кайтом.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий» отмечает: "Уралкалий" традиционно поддерживает развитие спорта в Березниках и Соликамске. «Строгановская миля» за годы реализации вышла на федеральный уровень и ежегодно привлекает многих профессиональных спортсменов, а также туристов. Это уникальное объединение соревнований по парусному спорту и событийному туризму на одной площадке".

Теги: уралкалий, строгановская миля, сноукайтинг,


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