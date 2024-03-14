Цикл поисковых игр - в Астраханской молодёжной библиотеке новый патриотический проект

Библиотека для молодёжи имени Б. Шаховского запускает цикл поисковых игр «Пять главных сражений Великой Отечественной войны». На днях в библиотеке прошла первая игра «Сталинградская битва» в рамках проекта «Пушкинская карта» для студентов Астраханского государственного архитектурно-строительного университета, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

В рамках мероприятия участники собирались на различных станциях, где получали задания и после успешного прохождения сканировали QR-коды, собирали факты и описания о монументах Мемориального парка «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Все собранные материалы помогли студентам успешно справиться с итоговым заданием.

Игра включала разнообразные категории знаний об истории битвы, анализ влияния и значения Сталинградской битвы в массовой культуре, а также сопоставление художественных произведений и соответствующих им описаний.

Участники познакомились с ключевыми моментами Великой Отечественной войны и влиянием этих событий на культуру советского народа через книжно-иллюстративную выставку, содержащую разнообразные исторические книги и художественные произведения о победном итоге битвы.

Организаторы игры считают, что такой формат позволяет сохранить память о важном для детей и подростков в современном мире. Мероприятие завершилось награждением, вручением памятных призов и общими фотографиями. Следующая игра будет проходить 28 марта. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте по ссылке.

Подробнее об оформлении Пушкинской карты можно узнать на портале госуслуги culture.gosuslugi.ru.