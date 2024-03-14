В УМВД по Екатеринбургу отрицают, что замглавы подал рапорт об увольнении

В управлении МВД по Екатеринбургу отрицают, что заместитель главы ведомства, начальник полиции города Александр Кашигин планирует покинуть свой пост.

Сегодня стало известно, что полковник Кашигин якобы написал рапорт об увольнении по собственному желанию, который уже зарегистрирован в отделе кадров. Утверждалось, что также якобы ожидается уход из УМВД других руководителей: начальника ОП №7 Андрея Киселева и ОП №9 Александра Маликова. В качестве причины назывался "тотальный дефицит кадров".

Однако в УМВД России по Екатеринбургу официально опровергли данную информацию.

"Она не соответствует действительности", - сообщили Накануне.RU в ведомстве.

Стоит отметить, что о некомплекте сотрудников в городском гарнизоне полиции ранее говорил сам Александр Кашигин.

"Проблематика определенная есть, мы над ней работаем", - признавал силовик.