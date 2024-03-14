Парням грозит уголовка. Школьников, которым пятиклассница "подарила" секс на 23 февраля, обвиняют в изнасиловании

История о подарке в виде группового секса от пятиклассницы из Первоуральска своим знакомым парням приобрела криминальный окрас. Теперь школьница выступает жертвой изнасилования, а троим девятиклассникам грозит уголовное наказание.

Как сообщает "Инцидент Первоуральск", 11-летняя школьница занялась групповым сексом с подростками не по собственной воле. Более того, трое парней (ранее сообщалось, что их было двое) якобы с сентября подобным образом измывались над ребенком, учащимся в другой школе. Сообщается, что все происходящее подростки снимали на видео.

Известно, что подростки воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом и музыкой, а также вместе ходят в качалку.

Напомним, о шокирующем инциденте стало известно накануне, после того, как мама одного из участников "процесса" нашла в телефоне сына "домашнее видео". После женщина обратилась в полицию и потребовала наказания для девочки и другого парня, которые могли втянуть ее ребенка в происходящее на записи. Теперь же девятиклассникам грозит до шести лет лишения свободы по статье "Изнасилование несовершеннолетней" и "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов уже провели профилактическую беседу с подростками. После инцидента, в ГУ МВД по Свердловской области предложили Накануне.RU обратиться к следователям. В СУ СКР по области по-прежнему воздерживается от комментария по данному вопросу.