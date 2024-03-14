В Белгороде выросло количество пострадавших от обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате теракта в Белгороде пострадали четыре женщины и двое мужчин.

В городской больнице №2 Белгорода находятся трое пострадавших. У одной женщины – осколочное ранение лопатки, у второй – закрытый перелом плеча, также там находится мужчина с осколочными ранениями поясницы. В областной клинической больнице находятся женщина и мужчина с осколочными ранениями. По оценке медиков, оба – в тяжелом состоянии, идут реанимационные мероприятия. Одна женщина с ссадинами после осмотра от госпитализации отказалась.

"У нас погиб мирный житель: мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте", - написал Гладков в своем telegram-канале.

По Белгороду различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, двух квартирах и двух многоквартирных домах, в одном учреждении здравоохранения, гостинице, фитнес-зале. Пострадали 53 легковых автомобиля. В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ различные повреждения выявлены в поселке Разумное, селе Нижний Ольшанец. Обошлось без пострадавших. В ближайшее время будет закрыт тепловой контур по временной схеме, и после всех замеров приступят к восстановительным работам.