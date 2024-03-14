"Сударыня Масленица" придет в Астраханскую область

17 марта с 11:00 до 15:00 в этнодворике Дома дружбы и Дома ремёсел в Астрахани состоится областной праздник «Масленица», сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Здесь будут организованы игровые площадки, интерактивная масленичная программа, фотозоны, тематические мастер-классы, выставка работ областных конкурсов «Сударыня Масленица» и «Дом для вестника весны», мастер-шоу по выпечке блинов, кузнечному делу и гончарному ремеслу.

Вместе с ансамблями «Астраханская песня», «Русский строй» и ансамблем традиционной песни астраханских казаков гости будут провожать Зиму и встречать Весну, водить хороводы, играть в народные игры. В исполнении артистов прозвучат русские народные песни, частушки и наигрыши. На площадке «Игроград» можно будет принять участие в масленичных аттракционах: «Солнышко», «Блиномёт», «Штаны-ловуны», «Метание валенок».

Мастера города и области представят выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества и ремесел, на которой можно будет увидеть и приобрести керамическую посуду, тканые дорожки, сумки, зембеля, корзинки, народные куклы и другие изделия ручной работы. Для посетителей будут работать тематические мастер-классы по плетению из природных материалов, народной кукле, росписи, аквагриму.

Адрес: город Астрахань, улица Б. Хмельницкого, 9, корпус 3а.