Больше трети молодых россиян ждут квартиру от родителей – опрос

38% россиян в возрасте 18-28 лет считают, что родители должны обеспечить их квартирой. 13% говорят, что им уже купили недвижимость или собираются купить. 34% молодых людей не рассчитывают на помощь родителей в решении квартирного вопроса, пишет Forbes со ссылкой на данные опроса застройщика Level Group.

Согласно исследованию, 23% готовы взять ипотеку в ближайшие пять-десять лет, а 15% планируют купить квартиру без кредита в течение 10 лет.

Почти каждый пятый опрошенный (17%) вообще не задумывается о вопросах жилья, а 8% считают покупку квартиры невозможной даже в перспективе. При этом 14% респондентов рассказали, что не планируют покупать свою квартиру и будут жить в съемной. Выйдя замуж или женившись на человеке, имеющем квартиру, решить проблему жилья надеются 12% зумеров, а 5% хотят получить квартиру в наследство от бабушки и дедушки.