СМИ: В Конгрессе США хотят проголосовать о помощи Киеву в обход правил

Члены Палаты представителей Конгресса США пытаются в обход спикера Майка Джонсона организовать голосование по законопроекту, предусматривающему выделение средств на помощь Украине, сообщает The Washington Post.

Демократы добиваются в Палате представителей поддержки для резолюции, согласно которой на голосование может быть вынесен без одобрения Джонсона принятый Сенатом в феврале законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Кроме того, группа конгрессменов от обеих партий также разработала резолюцию с аналогичным предложением, пишет ТАСС

Отмечается, что сам спикер не собирается рассматривать вопрос о средствах для Украины и других стран до завершения работы над законопроектами о дальнейшем финансировании американских ведомств.

Ранее сообщалось, что в пакет помощи Украине могут войти кредиты и российские активы. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон и представители ряда комитетов разрабатывают собственный законопроект об этом, пишет NBC News.

План пока находится на предварительной стадии и далек от завершения. Но поддерживающие Украину конгрессмены готовятся принять помощь как можно скорее, так как иначе ожидание отодвинет решение на апрель из-за запланированного перерыва в работе Конгресса. Часть невоенной помощи предлагается рассматривать как заем.