14 Марта 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников рассказал участникам Всемирного фестиваля молодёжи о сибирской научной столице России

Во встрече с Губернатором Новосибирской области приняли участие 55 иностранных делегатов Всемирного фестиваля молодёжи и студентов из 35 стран, а также новосибирские ребята – участники Фестиваля, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Андрей Травников подчеркнул, что искренне рад видеть такое количество разных интересных гостей нашей страны на новосибирской земле. «Здорово, что вам удалось побывать не только в замечательном месте – в «Сириусе», на берегу Чёрного моря, но и забраться сюда, далеко в Сибирь. Россию называют страной, над которой никогда не заходит солнце. В нашей стране – 11 часовых поясов, и когда на Камчатке люди просыпаются, в Калининграде только ложатся спать. Вы сегодня находитесь в центре нашей страны, посредине самого большого континента планеты. Отсюда – примерно одинаковое расстояние в несколько тысяч километров до Атлантического океана и до Тихого, до Индийского океана и до Северного Ледовитого. Абсолютно уверен: вы не пожалеете, что преодолели эти тысячи километров для того, чтобы прилететь в Сибирь. Она заслуживает вашего интереса. Она известна не только стереотипами – тайгой, медведями, каторжанами, но и своим развитием. Новосибирск – третий город страны – культурный, образовательный и научный центр Сибири. Как назвал его Президент России – научная столица страны. У нас 22 университета, в них учится 105 тысяч студентов, из них 10 тысяч – студенты из зарубежных стран. Думаю, вам понравится здесь, и частичку Сибири вы увезёте с собой. А если вдруг захочется сюда вернуться, сделать это очень удобно, потому что из нашего аэропорта «Толмачёво» можно прямым рейсом долететь практически до любого аэропорта России», – отметил Губернатор.

(2024)|Фото: nso.ru

В ходе общения были подняты многие актуальные темы: международного сотрудничества и программ обмена, поддержки и трудоустройства иностранных специалистов в России, экологии, энергосбережения, противодействия проблеме глобального потепления климата, молодёжной политики и т. д.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2023 г. №249 «О проведении Всемирного фестиваля молодёжи в 2024 году», на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года состоялся Всемирный фестиваль молодёжи с участием 20 тысяч человек, из которых 5 тысяч – иностранные гости из 188 стран. В период с 9 по 17 марта в 30 субъектах РФ будет реализована Региональная программа Фестиваля с участием 2000 иностранных участников.

(2024)|Фото: nso.ru

Региональная программа Фестиваля – это комплекс дискуссионных, научно-образовательных, культурных, спортивных мероприятий, проводимых в субъектах РФ для представителей иностранных делегаций. Новосибирская область вошла в список 30 таких субъектов.

(2024)|Фото: nso.ru

Общие задачи Фестиваля, поставленные Президентом – показать открытую Россию, её достижения, условия жизни и способность быть лидером в построении диалога за новый, справедливый мир. Посещение иностранными делегатами регионов является продолжением Фестиваля с точки зрения ознакомления с традициями и условиями жизни граждан и молодёжи в разных частях России.

(2024)|Фото: nso.ru

В течение 6 дней делегаты посетят ключевые организации региона, в частности: Новосибирский государственный университет, Академпарк, Новосибирский академический театр оперы и балета, 2GIS, новосибирский офис «Сбербанка», Большой новосибирский планетарий, Новосибирский государственный художественный музей, молодёжные пространства Новосибирска.

Организаторами мероприятия выступили департамент молодёжной политики Новосибирской области, Агентство поддержки молодёжных инициатив.

Теги: андрей травников, всемирный фестиваль молодежи, президент, справедливый мир


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