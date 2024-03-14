В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вывели 10 людей из горящего дома

Сотрудники Госавтоинспекции из Екатеринбурга помогли спастись от пожара 10 местным жителям, в числе которых была и 9-летняя девочка. О подвиге своих коллег сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

Пожар в деревянном двухэтажном доме в районе Московского тракта вспыхнул сегодня утром. В это время экипаж в составе Ильмира Фазлыева, Рустама Султанова и Сергея Артамонова патрулировал улицы - тогда полицейские и заметили возгорание на первом этаже дома, поспешив к людям на помощь. Пока полицейские подъезжали к зданию, они сообщили о пожаре в дежурную часть и экстренные службы.

По счастливой случайности рядом с домом проходил сотрудник пожарно-спасательной части, у которого был выходной. Вместе с ним инспекторы обошли все квартиры, предупредили людей об опасности и помогли покинуть задымленное строение.

Всего было эвакуировано 10 человек, которых отвели на безопасное расстояние. После прибытия сотрудников МЧС России и "скорой помощи" полицейские обеспечили им беспрепятственный проезд к месту происшествия. Никто из жильцов не пострадал.