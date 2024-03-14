14 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс": осознанное хранение становится популярнее у покупателей новостроек

В компании "Атомстройкомплекс" рассказали, как в новостройках Екатеринбурга решают проблемы захламления коридоров и балконов, и находят цивилизованные места хранения для колясок и велосипедов.

Застройщик уверен: осознанное хранение становится все более популярно у покупателей новостроек, об этом говорит рост продаж индивидуальных кладовых. Общедоступные зоны в холлах и на этажах со временем становятся "складом брошенных вещей", красивые балконы в современных домах уже не хотят портить коробками. Девелоперы, в свою очередь, готовы предложить различные форматы цивилизованного размещения сезонных вещей вне квартир. Традиция "общее равно ничье" и разные сценарии использования общественных зон хранения у жителей становятся точкой конфликта и еще одной причиной выбрать собственную кладовую.

"За прошедший год в новостройках компании "Атомстройкомплекс" продано 2000 квадратных метров кладовых, это в 2,5 раза больше, чем в предыдущем. Такой формат – наиболее цивилизованный путь решить проблему с дополнительными местами хранения вещей. При этом он выгоднее покупателю, поскольку цена квадратного метра келлеров существенно ниже. Еще одним плюсом станет освобождение балконов и лоджий от несезонных вещей, ведь в первую очередь это зоны отдыха, на которых летом можно наслаждаться видом, а не хранить санки и банки", - отметила замдиректора по девелопменту компании "Атомстройкомплекс" Надежда Абакумова.

кладовая в ЖК Свобода Residence в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, в своих проектах компания увеличивает количество доступных большинству покупателей индивидуальных кладовок и предлагает различные по типу и площади варианты: бокс-келлеры, индивидуальные келлеры в подземных паркингах, индивидуальные кладовые на этаже. По итогам анализа потребительских предпочтений, оптимальный метраж кладовки составляет 4 квадратных метра, такой формат выбрали 50% покупателей в комплексах "Атома". Еще 40% предпочли 5-метровые. Мини-версии (менее 4 кв.м.) выбрало всего 10% новоселов.

"Атомстройкомплекс", помимо расширения ассортимента кладовых, работает с их себестоимостью, чтобы увеличить доступность большему числу покупателей.

кладовка, или так называемый келлер(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Важно, чтобы у каждой коляски и велосипеда было свое собственное место, а в холлах появился порядок", - подчеркнула Надежда Абакумова.

Средняя цена организованного безопасного хранения в домах "Атомстройкомплекса" составляет 63 тысячи рублей за квадратный метр. Помимо санок, в келлерах жители могут хранить коляски, велосипеды, спортивный инвентарь, инструмент, чемоданы и консервацию.

Теги: новостройки, кладовые, хранение, Атомстройкомплекс


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