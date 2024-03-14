14 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Готовность к весеннему паводку проверили в Астраханской области

Накануне в Астраханской области рассматривали готовность региона к паводку. Под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина прошло заседание региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участники мероприятия рассмотрели вопросы подготовки к паводку, пожароопасному периоду в весенне-летний сезон.

Руководитель службы природопользования Астраханской области Румиль Юнусов сообщил, что с 20 февраля вневедомственная комиссия проводит обследование опасных участков на берегах водоёмов. На сегодняшний день проверки прошли территории в Икрянинском, Енотаевском, Володарском, Лиманском, Наримановском и Красноярском районах. Обследовано более 55 объектов, запланированы мероприятия по берегоукрепительным работам на 44 участках в восьми районах области общей протяжённостью семь километров.

Также Румиль Юнусов доложил, что 7 марта состоялось заседание межведомственной рабочей группы(МРГ) по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Исходя из представленной информации в 2024 году ожидается большой паводок. Так, в феврале суммарный приток воды в водохранилищах составил 135% от нормы. Прогноз притока на март – 10-14 куб км при норме в 9,4 куб км.

Исходя из этих значений, предполагается начать весенний паводок с 8 апреля. Максимальные сбросы в объёме 28 тыс куб м/сек прогнозируют на период с 30 апреля по 20 мая с последующим снижением и выходом на меженный уровень в 6 тыс куб м/сек с 22 июня.

От Астраханской области поступило предложение изменить сбросные параметры и спускать 28 тыс куб м/сек в течение 15 дней вместо 21 дня. Это нужно, чтобы обеспечить плавный переход на рыбохозяйственную полку, для которой достаточно 18 тыс куб м/сек.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Не менее важная задача во время половодья – заполнение западных подстепных ильменей. На сегодняшний день их уже обследовали в трёх районах области.

«Наша главная задача – полностью обеспечить безаварийный пропуск воды. Особое внимание – берегоукреплению, поскольку большое количество населённых пунктов расположено вблизи водных объектов», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Главам муниципалитетов губернатор поставил ряд задач, которые необходимо выполнить до 25 марта. В них входит организация постоянного мониторинга паводковой ситуации в районе, завершение берегоукрепительных работ до начала сбросов с Волгоградского гидроузла, обеспечение необходимых объёмов материалов и техники, количества специалистов для предотвращения и устранения возможных аварий на гидротехнических сооружениях.

Также на совещании обсудили вопрос подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду. Губернатор отметил, что по состоянию на 1 марта 2024 года количество пожаров в регионе сократилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хороший показатель, но, вместе с тем, нужно уделять еще больше внимания профилактике возгораний и недопущению гибели людей, тем более, детей.

Как доложил замначальника регионального управления МЧС Борис Парпиев, за 2023 год удалось добиться сокращения ландшафтных пожаров с 2026 до 1845. В настоящее время благодаря усилиям глав муниципальных образований создано 356 патрульных противопожарных групп. Они действуют на территории Володарского, Камызякского, Красноярского, Лиманского, Наримановского, Приволжского, Харабалинского, Черноярского районов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По словам Румиля Юнусова, на территории Астраханской области для тушения лесных пожаров привлечение 796 человек и 302 единицы техники. Они обеспечивают пожарную безопасность на землях лесного фонда.

Игорь Бабушкин напомнил, что постановлением областного правительства с 18 марта на территории региона установлен весенне-летний пожароопасный сезон. Губернатор указал на необходимость строгого исполнения противопожарных мероприятий главами муниципалитетов и руководителями ведомств.

Теги: игорь бабушкин, противопаводковые мероприятия, пожароопасный сезон, чрезвычайные ситуации, половодье


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