Готовность к весеннему паводку проверили в Астраханской области

Накануне в Астраханской области рассматривали готовность региона к паводку. Под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина прошло заседание региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участники мероприятия рассмотрели вопросы подготовки к паводку, пожароопасному периоду в весенне-летний сезон.

Руководитель службы природопользования Астраханской области Румиль Юнусов сообщил, что с 20 февраля вневедомственная комиссия проводит обследование опасных участков на берегах водоёмов. На сегодняшний день проверки прошли территории в Икрянинском, Енотаевском, Володарском, Лиманском, Наримановском и Красноярском районах. Обследовано более 55 объектов, запланированы мероприятия по берегоукрепительным работам на 44 участках в восьми районах области общей протяжённостью семь километров.

Также Румиль Юнусов доложил, что 7 марта состоялось заседание межведомственной рабочей группы(МРГ) по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Исходя из представленной информации в 2024 году ожидается большой паводок. Так, в феврале суммарный приток воды в водохранилищах составил 135% от нормы. Прогноз притока на март – 10-14 куб км при норме в 9,4 куб км.

Исходя из этих значений, предполагается начать весенний паводок с 8 апреля. Максимальные сбросы в объёме 28 тыс куб м/сек прогнозируют на период с 30 апреля по 20 мая с последующим снижением и выходом на меженный уровень в 6 тыс куб м/сек с 22 июня.

От Астраханской области поступило предложение изменить сбросные параметры и спускать 28 тыс куб м/сек в течение 15 дней вместо 21 дня. Это нужно, чтобы обеспечить плавный переход на рыбохозяйственную полку, для которой достаточно 18 тыс куб м/сек.

Не менее важная задача во время половодья – заполнение западных подстепных ильменей. На сегодняшний день их уже обследовали в трёх районах области.

«Наша главная задача – полностью обеспечить безаварийный пропуск воды. Особое внимание – берегоукреплению, поскольку большое количество населённых пунктов расположено вблизи водных объектов», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Главам муниципалитетов губернатор поставил ряд задач, которые необходимо выполнить до 25 марта. В них входит организация постоянного мониторинга паводковой ситуации в районе, завершение берегоукрепительных работ до начала сбросов с Волгоградского гидроузла, обеспечение необходимых объёмов материалов и техники, количества специалистов для предотвращения и устранения возможных аварий на гидротехнических сооружениях.

Также на совещании обсудили вопрос подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду. Губернатор отметил, что по состоянию на 1 марта 2024 года количество пожаров в регионе сократилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это хороший показатель, но, вместе с тем, нужно уделять еще больше внимания профилактике возгораний и недопущению гибели людей, тем более, детей.

Как доложил замначальника регионального управления МЧС Борис Парпиев, за 2023 год удалось добиться сокращения ландшафтных пожаров с 2026 до 1845. В настоящее время благодаря усилиям глав муниципальных образований создано 356 патрульных противопожарных групп. Они действуют на территории Володарского, Камызякского, Красноярского, Лиманского, Наримановского, Приволжского, Харабалинского, Черноярского районов.

По словам Румиля Юнусова, на территории Астраханской области для тушения лесных пожаров привлечение 796 человек и 302 единицы техники. Они обеспечивают пожарную безопасность на землях лесного фонда.

Игорь Бабушкин напомнил, что постановлением областного правительства с 18 марта на территории региона установлен весенне-летний пожароопасный сезон. Губернатор указал на необходимость строгого исполнения противопожарных мероприятий главами муниципалитетов и руководителями ведомств.