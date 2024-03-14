Памфилова "подвисает" на открытии информационного центра выборов президента

Центральная избирательная комиссия РФ пытается вести трансляцию с открытия Информационного центра выборов президента. Как и в случае с трансляцией заседания, на котором в регистрации было отказано Борису Надеждину, прямой эфир "подвисает", причем как на сайте ЦИК, так и в YouTube. Интересно, что трансляцию переводит на язык жестов сурдопереводчик, чья работа явно осложняется постоянными "подвисаниями", из-за которых теряется половина речи председателя ЦИК Эллы Памфиловой.

Примечательно, что в ходе этого эфира планируется и процедура разделения электронного ключа от дистанционного голосования, в надежности которого в технологическом плане ЦИК неустанно заверял на протяжении последних месяцев.

Несмотря на проблемы, Памфилова успела озвучить некоторые данные по кампании до начала особенно длинных "провисов" в эфире:

- в ЦИК аккредитовались более 1,4 тыс. человек из 90 СМИ, примерно половина из них – представители иностранной прессы. По стране аккредитовано более 12 тыс. журналистов от 2 тыс. СМИ.

- Все бюллетени доставлены в регионы. 113 млн 574 тыс 550 избирательных бюллетеней изготовлено на выборы президента РФ.

- ТИКов 2907, есть ТИК по ДЭГу и ТИК для руководства участковыми комиссиями за границей. Более 91 тыс. избирательных участков.