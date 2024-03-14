В три дня выборов Президента жители Новосибирской области смогут проголосовать за будущие объекты благоустройства

В дни проведения выборов Президента России с 15 по 17 марта жители Новосибирской области смогут на избирательных участках принять участие в голосовании и за новые объекты для благоустройства. Для голосования представлены 46 объектов в 23 городах и районных центрах региона. Более 1000 волонтеров будут помогать гражданам.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по поручению Президента России. В 2024 году по инициативе Минстроя России Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в дни выборов Президента РФ. 15, 16 и 17 марта будет организована работа более 1000 волонтеров по вовлечению граждан в процесс голосования за объекты благоустройства в зданиях, где будут размещены избирательные участки.

Так, в Новосибирске волонтеры будут работать на 250 пунктах. Они также будут помогать гражданам в г. Барабинске, г. Бердске, г. Искитиме, г. Карасуке, р.п. Краснообске, г. Куйбышеве, г. Оби, г. Татарске, г. Тогучине, р.п. Кольцово, г. Болотном, г. Каргате, р.п. Колывань, р.п. Коченево, р.п. Краснозерском, г. Купино, р.п. Маслянино, р.п. Мошково, р.п. Ордынском, р.п. Сузуне, г. Черепаново, г. Чулыме. Принять участие в голосовании за объекты благоустройства может любой житель Новосибирской области старше 14 лет.

Большинство муниципалитетов предложили для голосования новые объекты, часть территорий предусматривает выбор видов работ. В Новосибирске все районы и Центральный округ выставили на голосование новые объекты, тем самым в городе состоится соревнование между районами, какой проект наберет больше голосов, тот и будет реализован в 2025 году. Средства на исполнение объекта, в том числе, будут предусмотрены областным бюджетом.