Замглавы УМВД по Екатеринбургу может покинуть свой пост из-за ситуации с кадрами

Заместитель главы управления МВД по Екатеринбургу, начальник полиции города Александр Кашигин написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает Telegram-канал "Лампа".

По данным канала, рапорт Кашигина уже зарегистрирован в отделе кадров, более того, ожидается уход из УМВД других руководителей: начальника ОП №7 Андрея Киселева и ОП №9 Александра Маликова.

"Причина банальна – тотальный дефицит кадров", - утверждает канал.

О возможной отставке Александра Кашигина высказался и Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"Давайте не будем торопить события и расстраиваться, он уже года два периодически заявляет, что уходит, но потом меняет решение. Хотя ситуация с кадрами в гарнизоне настолько тяжелая, что когда-то декларируемый на эмоциях шаг может стать реальностью", - отмечает канал.

Накануне.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу.

"Вся официальная информация о кадровых перестановках размещается на официальном сайте УМВД", - заявили в ведомстве.

В данный момент полковник Кашигин указан в разделе "Руководство".

Напомним, что недавно Александр Кашигин, выступая перед депутатами Екатеринбургской городской думы, признал некомплект сотрудников в городском гарнизоне полиции.