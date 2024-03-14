В ЦБ сообщили, когда ждать максимальную годовую инфляцию

Банк России сообщил, когда ожидает возможных максимумов годовой инфляции.

По версии ЦБ, это произойдет в следующем квартале текущего года, приводит РИА Новости слова первого замдиректора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрея Гангана.

Ранее выяснилось, что общие доходы россиян в 2023 г. по сравнению с 2022 г. выросли на 10,7%. Как говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) "Антихрупкость государства Путина: идеология, институциональные основы, целостный выборы", по сравнению с 2013 г. этот показатель увеличился в два раза, на 99,7%. По словам авторов документа, говоря об эффективности государственного управления, граждане, в первую очередь, обращают внимание на личные доходы.