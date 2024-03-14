Shot: 12 украинских диверсантов уничтожены у границы с Белгородской областью

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пытается проникнуть на территорию Белгородской области. Уничтожены 12 диверсантов и две машины Bradley, пишет Shot. Всего в составе группы около 30 человек.

По данным телеграм-канала, ДРГ подошла со стороны с украинской деревни Поповка к селу Сподарюшино. Идет бой, поднята авиация.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 234 боевиков, пытавшихся проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Террористические формирования киевского режима были отброшены.