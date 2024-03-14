Прокуратура выяснит, почему в Каменске-Уральском кондуктор напал на подростка

Прокуратура организовала проверку после того, как кондуктор в общественном транспорте в Каменске-Уральском напала на подростка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 13 марта на маршруте №2. Подросток не смог расплатиться банковской карты, из-за чего кондуктор начала его выгонять. Парень выходить отказался и тогда несовершеннолетнему якобы были нанесены телесные повреждения. Помимо этого, он выронил и повредил телефон, а также потерял один из беспроводных наушников.

Напомним, что с мая 2021 года перевозчик и контролеры не имеют права высаживать из общественного транспорта пассажиров, не достигших 16 лет, даже если они не смогли оплатить проезд. Соответствующие изменения внесены 20 апреля 2021 года Федеральным законом № 98-ФЗ.

Прокуратура проверит достоверность информации об избиении. В ходе надзорных мероприятий также будет дана правовая оценка соблюдению сотрудниками компании–перевозчика требований законодательства, регулирующего перевозку пассажиров, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.