Водитель погиб при обстреле Белгорода, еще три человека пострадали

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО - восемь воздушных целей сбито на подлете к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Еще три человека пострадали.

По словам очевидцев, один из снарядов прилетел в автомобиль, ехавший в это время по дороге. По предварительным данным, водитель не успел покинуть горящий автомобиль.

В Белгороде повреждено два домовладения и на территории одного из учреждений здравоохранения пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. Также поврежден один легковой автомобиль.

Кроме того, по словам Гладкова, под обстрел ВСУ попал город Грайворон. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина - у него легкое ранение руки.

Повреждены несколько квартирах многоквартирного дома, один частный дом. Также посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.