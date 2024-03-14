На Украине военные собрались захватить Верховную раду

Украинские военные, недовольные политикой руководства страны, планируют захватить Верховную раду.

Они собрались привлечь на свою сторону других военнослужащих ВСУ, следует из переписки на закрытом ресурсе, сообщает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем telegram-канале назвал контрпродуктивным стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы по урегулированию конфликта.

"Стремление Зеленского при поддержке запада монополизировать право на мирные планы урегулирования контрпродуктивно! Это не более, чем еще один способ затянуть кровопролитие", - написал Мирошник.

В начале января 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что главной целью ВСУ в 2024 г. станет изоляция Крыма. Провал контрнаступления он объяснил "утечками" информации, которые якобы "помогли России подготовить свою оборону".