Новый ФОК в Долгодеревенском – современно, спортивно, здорово!

Накануне в селе Долгодеревенском Сосновского района открыли новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс.

В открытии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В приветственном слове он напомнил, что Президент в своем послании Федеральному Собранию поставил задачу – сделать все, чтобы в стране росла продолжительность здоровой, активной жизни. В Челябинской области эта задача уже выполняется.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стало возможным благодаря национальным проектам, которые инициировал наш Президент Владимир Владимирович Путин. Благодаря его поддержки спорт активно развивается в нашей стране, в нашем регионе. Я очень рад, что сегодня в этом просторном зале мы открывает ФОК. Я лично очень люблю спорт, мы и дальше будем создавать все условия для его развития в нашем регионе. Движение – это жизнь, а спорт – это здоровая жизнь. Всех призываю заниматься спортом», - сказал глава Челябинской области.

Напомним, что только за последние пять лет на Южном Урале построено 85 крупных спортивных объектов, продолжается укрепление инфраструктуры, обновление оснащения спортшкол, в муниципалитеты привлекают тренеров и инструкторов, в том числе, по программе «Земский тренер». Кстати, в открытом накануне ФОКе будут работать 9 тренеров, 5 из которых планируется принять как раз в рамках региональной программы «Земский тренер».

Строительство спортобъекта в Долгодеревенском началось в июне 2022 года и велось в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». ФОК вошел в состав спортивного ядра, включающего в себя непосредственно здание комплекса и районный стадион «Олимп», который открылся в 2022 году по инициативе губернатора.

Общая площадь комплекса – 2 288 кв. м, залы оборудованы тренажерами, переносными баскетбольными кольцами, футбольными воротами, волейбольными стойками и другим спортивным снаряжением.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов не скрывает радости в связи с открытием современного спортобъекта. «Лучшие футболисты будут тренироваться и там. У нас проводили фестиваль детского дворового футбола «Метрошка», в котором принимали участие ребята из многих регионов России. Скоро станем футбольной столицей!», - считает глава муниципалитета.

Кстати, Евгений Ваганов, как и губернатор Южного Урала, тоже заядлый спортсмен. Лично участвовал в состязаниях 21-ой областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица 2024», выбил в соревнованиях по спортивной стрельбе 80 очков из 100 и занял третье место.

В открывшемся в Долгодеревенском ФОК единовременно смогут заниматься 85 человек. Таким образом, в течение месяца спорткомплекс может принять свыше 2000 посетителей самого разного возраста, в том числе, и учащихся образовательных учреждений Сосновского района.

«Мы уже используем возможности стадиона, а теперь надеемся по достоинству оценить крытый комплекс. Сегодня первый раз занимаемся на тренажерах. Ребятам нравится», — говорит руководитель физвоспитания Южно-Уральского промышленного комплекса Ринат Фарахутдинов.

В комплекс переедут пять уже существующих секций, планируется открыть и новые, в том числе, для занятий силовыми и адаптивными видами спорта, настольным теннисом, шахматами, шашками, дартсом.

В завершении рабочей поездки в Сосновский район Алексей Текслер также побывал в двух новых детсадах, построенных в микрорайоне Конфетти и деревне Малиновка.