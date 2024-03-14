Из-за повреждений на Рязанском НПЗ в центральной России могут начаться проблемы с топливом?

Перераспределение потоков топлива в России из-за выведенных из строя НПЗ уже создало логистические проблемы. Накануне их стало больше.

13 марта беспилотники атаковали Рязанский НПЗ "Роснефти" – один из крупнейших в центральной России. По предварительным данным, начавшийся пожар на двух установках первичной переработки нефти удалось потушить, но степень их повреждений неясна. Между тем, на установки приходится 70% мощности завода, пишет "Коммерсант". Если восстановление работы займет длительное время, "Роснефти" придется привлекать сырье с других заводов, чтобы сохранить объем выпуска бензина.

В целом на Рязанский НПЗ приходится 5% российской нефтепереработки, 6% выпуска бензина и 4% выпуска дизтоплива.

Проблемы у российских НПЗ возникают не только из-за атак беспилотников. Так, в середине января стало известно, что у ЛУКОЙЛа возникла проблема с производством высокооктанового бензина на Нижегородском НПЗ. Там вышла из строя установка каталитического крекинга из-за поломки импортного компрессорного оборудования. Заменить его быстро не получится из-за западных санкций. Этот завод поставляет топливо в московский регион, на который в целом приходится около 30% потребления бензина в стране. В Москву из Нижнего Новгорода бензин поставляется по трубопроводу, а выпадающие объемы придется вести, скорее всего, по железной дороге, что приведет к удорожанию топлива.