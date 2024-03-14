Герои России из Екатеринбурга устроят автопробег по избирательным участкам

Герои России, проживающие в Екатеринбурге, собираются проехать по маршруту городских избирательных участков. Об этом сообщает департамент информационного развития региона.

Автопробег "Герои голосуют" пройдет 17 марта с 11.00 до 13.00. Однако, в маршрут войдут не все избирательные участки уральской столицы, а только те, где голосуют сами участники акции.

"Герой России – это, прежде всего, пример для сограждан. И сходить на выборы, проголосовать за своего кандидата, показать важность этого дела – часть нашей работы. Необходимо приходить на участки, чтобы потом не было обидно за неисполненные мечты", – заявил автор инициативы Сергей Воронин, призвав остальных Героев России и других уральцев присоединиться к акции.