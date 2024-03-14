Нападающий "Спартака" Промес задержан в ОАЭ

Форвард московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес задержан в ОАЭ по запросу Нидерландов. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь голландской прокуратуры Туша Эссед.

В прокуратуре добавили, что задержанный жил в роскошном отеле в Дубае. Королевство намерено запросить его экстрадицию.

29 февраля Промеса не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Силовики не дали футболисту вылететь со "Спартаком" со сборов в Россию – они запросили у нидерландцев дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции.

Напомним, ранее в Амстердаме суд наказал Промеса по делу о контрабанде кокаина. Ему дали шесть лет тюрьмы. Прокурор просил для Промеса девять лет. Ему вменяли контрабанду в 2020 году через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т.