Уральская пенсионерка отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за падение на ступенях

На Среднем Урале пенсионерка отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за травмы, полученные на ступенях.

Читайте также: Жительница Екатеринбурга засудила коммунальщиков за огромную лужу на дороге

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, еще в октябре 2021 года 70-летняя жительница Верхней Пышмы по имени Лидия упала перед входом в муниципальную аптеку, зацепившись ногой за плохо закрепленный коврик. Пенсионерка приземлилась на руки и ударилась головой, медики диагностировали у нее переломы рук. Месяц пострадавшая проходила в гипсе. А так как женщина жила одна, ей пришлось обратиться за платной помощью.

Лидия подала иск к аптеке в Верхнепышминский городской суд. Она потребовала взыскать моральный вред и затраты на помощь в уходе – 42 тысячи рублей, а также судебные расходы. Женщина пояснила, что получила травмы именно из-за ненадлежащего благоустройства входа в аптеку. В самой аптеке заявили, что Лидия могла потерять равновесие и упасть из-за состояния здоровья.

Изначально суд взыскал с аптеки 50 тысяч рублей компенсации и 7 тысяч рублей на оплату юриста. Однако решение не устроило ни одну из сторон и было обжаловано в Свердловском областном суде. Там назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила как наличие недавно сросшихся переломов, так и характер падения, при котором они были получены. После этого размер компенсации был увеличен до 200 тысяч рублей, в остальной части решение оставили без изменений.

Напомним, недавно на Урале пенсионерка засудила транспортную компанию за полученный в поезде ожог.