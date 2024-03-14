Тамара Бортникова ушла с должности директора Екатеринбургского цирка

Тамара Бортникова попрощалась со своими коллегами и аудиторией Екатеринбургского цирка и покинула должность директора. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Бортникова отметила, что ремонтом Цирка могут заниматься и другие люди, она же "уходит делать большие фестивали и праздники в Москве". Она также записала прощальные слова, видео с которыми было опубликовано в Telegram-канале ArenaDoc. Там она поблагодарила своих коллег, руководителей и партнеров Цирка, отметив, что видится с ними не последний раз.

Напомним, что на должность директора Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова устроилась в 2017 году, а в январе прошлого года также стала руководить цирком в Нижнем Новгороде.