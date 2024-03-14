Глава РТС: Цены на бензин не вырастут из-за атак беспилотников по НПЗ

Цены на бензин в России в ближайшее время не должны вырасти на фоне сезонного повышения спроса и атак беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам страны. Об этом заявил президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По его словам, цены будут сдерживать принятые правительством меры, в том числе, временный запрет на экспорт топлива.

"Я не вижу предпосылок для роста цен в ближайшей перспективе: максимум они повысятся на уровень инфляции", - сказал Аркуша "Парламентской газете".

Ранее стало известно, что установку по переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области остановили после пожара из-за атаки БПЛА.

Кроме того, три беспилотника упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Технологические объекты предприятия были остановлены. Также пожар произошел на нефтезаводе в Рязани после атаки беспилотников.