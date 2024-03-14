В Петербурге экстремисты РДК* намеревались отправить на СВО отравленную "гуманитарку"

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ России) "взяли" представителей ячейки "Русского добровольческого корпуса"*, курируемых военной разведкой Украины и собиравшихся отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью.

В состав группы входили четверо жителей города, сообщили ТАСС в центре общественных связей ФСБ. Одновременно задержанные проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры, желая совершить там теракты.

Злоумышленники собирались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи бойцам армии России, находящимся в зоне специальной военной операции. Теперь инициаторам отправки такого груза грозит серьезный срок.

*РДК, признан в РФ террористической организацией и запрещен