Вашингтон не видит признаков подготовки ядерного удара России по Украине - источник

США не стали корректировать свою позицию по ядерному оружию в связи с заявлениями президента России Владимира Путина, пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Инсайдер также заявил, что Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине.

Источник издания говорит, что Путин просто подтверждает ядерную доктрину России, согласно которой ядерное оружие будет использовано, если суверенитет страны окажется под угрозой.

"Мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной ядерной политики, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", - сказал чиновник.