14 Марта 2024
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Политика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Россия инициировала заседание Совбеза ООН из-за "Северных потоков"

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о том, что 14 марта "вновь поднимем в Совбезе ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов на "Северных потоках"".
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"После того, как Дания и Швеция прекратили свои национальные расследования, стали еще более понятны их никчемность и направленность исключительно на то, чтобы выиграть время и постараться вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте. Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе", - написал Полянский в своем telegram-канале, уточнив, что "выход к прессе" запланирован на 19.00 мск.

Напомним, ранее источники, знакомые с ходом расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", подтвердили, что следы ведут на Украину. Также сообщается, что следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек. Они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.

Также стало известно, что аренду яхты осуществило турагентство Feeria Lwowa с базой в Варшаве, руководит которым 54-летняя жительница Киева Наталия А. Один из членов экипажа был идентифицирован как гражданин Украины по имени Валерий К., арендовавший яхту, представив поддельное молдавское удостоверение личности. После проведения расследования выяснилось, что это кадровый военный, прикрепленный к 93-й механизированной бригаде ВСУ.

Теги: Дмитрий Полянский, Совбез ООН, "Северный поток", расследование


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