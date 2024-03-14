14 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава СКР потребовал доклад по делу ДПС-ников, задержавших водителя с инсультом на 6 часов

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности сотрудников ДПС. Речь о полицейских, которые 6 часов продержали водителя из Камышлова с инсультом на трассе и все это время отказывались вызывать "скорую", несмотря на уговоры коллеги дальнобойщика и другого водителя.

Напомним, 46-летнему Роману Кочурову из Камышлова стало плохо на пути из Тюмени, где он производил выгрузку товара. Мужчина попал в небольшое ДТП, после чего другой участник аварии вызвал помощь. К сожалению, вместо "скорой" на место происшествия прибыли сотрудник ДПС, которые посчитали, что не подающий никакой реакции Роман пьян или находится под воздействием наркотиков. Несмотря на слова другого водителя и даже коллег Кочурова, инспекторы не вызывали "скорую" и оставили пострадавшего в неотапливаемой кабине без обуви.

После этого было возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников правоохранительных органов (ст. 293 УК РФ). Однако, по мнению семьи потерпевшего, расследование практически не продвинулось.

"В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что потерпевший и его представители обеспокоены длительным установлением следствием обстоятельств произошедшего. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, опубликованным в публикации", - говорится в сообщении пресс-службы СКР по Свердловской области..

Подробнее о том, что произошло за эти шесть часов на трассе и чем разрешилась история, мы писали ранее.

Теги: ДПС, Бастрыкин, СКР


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