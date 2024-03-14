В 620 км от Магадана рухнул Ми-8 с 20 пассажирами

В Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

По данным пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, речь идет о вертолете авиакомпании "Дальнереченск Авиа". По предварительным данным, в вертолете, выполнявшем рейс из прииска Кварцевый в Омсукчан, летели 20 человек. Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии.

В 5.35 мск (13.35 по местному времени) из аэропорта Магадана к месту жесткой посадки вылетел вертолет Ми-8 предприятия "Авиация Колымы" с бригадой медиков на борту. В 6.20 мск к месту аварии вылетел второй вертолет Ми-8 того же предприятия. На борту – группа медработников и следователей. Расстояние от Магадана до места жесткой посадки – 620 км.

Mash уточняет, что рабочие, упавшие на Ми-8 в Магаданской области, относятся к компании "Полиметалл". На днях предприятие объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса. Вахтовики летели с месторождения по добыче золота "Сопка Кварцевая".

Восточное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте сообщило о том, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".