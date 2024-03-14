Тагильского подростка, которого искали больше двух недель, обнаружили в Екатеринбурге

Полицейские Нижнего Тагила вернули домой 15-летнего подростка. Парень был в розыске больше двух недель.

Как сообщили Накануне.RU в тагильском управлении МВД, сыщики установили, что Владимир находится в Екатеринбурге. Выяснилось, что его видели в районе железнодорожного, автовокзала и в ближайших торговых центрах. В итоге подростка нашли в крупном торгово-развлекательном центре, куда тот пришел на встречу с новой знакомой.

Сам парень признался силовикам, что все это время, находясь в большом городе, жил за счет случайных заработков. После профилактической беседы полицейские доставили его к родителям в Нижний Тагил. А все материалы по самовольному уходу подростка передали в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Как сообщало Накануне.RU, ранее прокуратура организовала проверку после массовой драки подростков в Нижнем Тагиле. В потасовке участвовали местные 16-летние ученики средних школ.