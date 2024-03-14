Ночью над Курском и Белгородом сбили полтора десятка беспилотников

Минувшей ночью дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 14 беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны РФ.

В Курской области об опасности ракетной атаки сообщили под утро – в районе пяти часов. Губернатор региона Роман Старовойт написал в Telegram, что средства ПВО работают над столицей региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Прохоровском районе два беспилотника упали и сдетонировали. "В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, также выбиты окна и посечен фасад. Пострадавших нет, в доме никто не проживал. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий. Второй беспилотник сдетонировал рядом с этим же домом, взрывной волной поврежден соседний частный жилой дом - посечены фасад и забор. Никто не пострадал. На месте работают оперативные службы", - сообщил Гладков.

Он добавил, что в Белгороде тоже упали обломки дрона, из-за чего загорелась сухая трава, которую потушили пожарные. В одном частном доме выбиты окна.