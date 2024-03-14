Власти РФ обсуждают полный отказ от бумажных чеков

В правительстве России начали обсуждать идею полного отказа от бумажных кассовых чеков.

Инициатива принадлежит Минприроды. Там считают необходимым обсудить этот вопрос и выработать комплексный подход для его реализации — ограничиться лишь электронными аналогами. 13 марта прошло совещание на эту тему с другими министерствами, ритейлом и общественниками. Как отмечают в министерстве, основными целями экономики замкнутого цикла являются минимизация отходов, а также вовлечение полезных фракций во вторичный оборот. Для этого эксперты прорабатывают различные направления, среди которых поэтапная замена бумажных чеков электронными.

Минприроды планирует провести консультации с бизнесом. Решение могут принять только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками.

Как заявили в ФНС, инициативы позволяют сократить объем бумажных кассовых чеков. Их готовы обсуждать, если это не ущемляет права покупателей. В настоящее время чек на бумаге позволяет проверить: соответствуют ли расчеты на кассе полученным товарам (работам или услугам), а также понять их стоимость в момент оплаты, сообщают "Известия".