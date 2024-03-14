ЦБ РФ поддержал запуск жилищных вкладов

Банк России поддержал инициативу о запуске запуска жилищных депозитов.

Это целевой вклад для накопления первоначального взноса по ипотеке. Направить средства можно будет только на погашение кредита на недвижимость. Средства вкладчиков застрахуют на сумму до 10 млн руб., а открыть депозит можно будет сроком от года.

До этого инициативу одобрил кабмин. В банках говорят, что заинтересованы в запуске жилищного вклада. Ставки по нему могут быть выше, а условия оформления ипотеки в дальнейшем — выгоднее.

Как заявила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова, в настоящее время законопроект не предусматривает введения повышенных ставок по таким вкладам с компенсацией из бюджета. Именно повышенная сумма страхования позволит поддерживать интерес клиентов к новому инструменту. Она отметила, что это даст возможность и частично компенсировать издержки от ограничений на снятие денежных средств, сообщают "Известия".