Из аптек исчезает препарат от болезней кожи и глаз

Из аптек в половине регионов России начали пропадать препараты с действующим веществом циклоспорин.

Данное лекарство, в частности, необходимо при ряде кожных заболеваний и болезнях глаз. По словам врачей, препаратов в аптеках нет как отечественного, так и иностранного производства. В ряде случаев аналогов таким лекарствам нет.

Как заявили в Минздраве, в гражданском обороте эти препараты есть, причем сразу пяти наименований.

В Росздравнадзоре утверждают, что объем ввода таких средств в 2023 году был даже больше, чем двумя годами ранее, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что большинство российских врачей пожаловались на дефицит лекарств. Чаще всего медработники сообщали о нехватке антибиотиков, инсулинов и препаратов для терапии сахарного диабета, антидепрессантов, нейролептиков, противоэпилептических и противосудорожных препаратов.